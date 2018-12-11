2018-12-11T14:11:02+03:00
Общество

Клиенты «Ростелекома» смогут мгновенно получать персональные предложения

материал предоставлен ПАО «Ростелеком»
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«Ростелеком» внедрил новое программное обеспечение - рабочее пространство для менеджеров по продажам. Теперь каждый клиент получает персональное предложение со стоимостью и перечнем услуг сразу после разговора с менеджером. Сотрудники компании уже используют новые возможности. В основе решения лежит продукт «Октаплан» от компании «Примавера».

«Октаплан» — облачное решение, которое можно охарактеризовать как единый центр компетенций по продажам. С его помощью менеджер по продажам узнает о новых продуктах компании, консультирует клиентов и формирует коммерческие предложения.

Интерактивные сценарии переговоров помогают сотрудникам предложить нужное клиенту решение. Сразу после разговора генерируется персонализированное коммерческое предложение. В итоге менее чем за 1 минуту клиент получает презентацию с индивидуально рассчитанным единым чеком на все услуги.

«Создавая цифровую экономику мы сконцентрированы и на улучшении взаимодействия с нашими клиентами, и на значительных преобразованиях внутри компании. Рабочее пространство тоже старались сделать полезной обеим сторонам. Сервис упрощает и ускоряет работу менеджеров — вся нужная информация на виду, либо ее можно получить в два клика,- говорит директор по маркетингу B2B ПАО «Ростелеком» Сергей Таболин. - Такая организация рабочего пространства позволяет повысить уровень сервиса. Когда сотрудник быстро и просто ориентируется в услугах, он быстрее обслуживает клиента и предлагает те условия и продукты, которые решат задачи конкретного бизнеса. А это именно то, что нужно нашим B2B-клиентам — чтобы ценили их время и понимали их бизнес».

«Наш продукт предназначен для менеджеров по продажам из крупного бизнеса. В этом сегменте информация, тарифы и предложения постоянно обновляются и оптимизируются. Разрабатывая «Октаплан», мы сфокусировались на создании крайне гибкой системы. Хотели максимально упростить настройку продукта клиентами и сделать развертывание максимально быстрым. Коллеги из «Ростелекома» оценили такой подход, поэтому мы с ними отлично сработались. Сегодня продукт уже используется во всем отделе B2B-продаж», - отметил генеральный директор ООО «Примавера» Андрей Любачёв.

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