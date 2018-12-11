2018-12-11T13:25:47+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону могут открыть проезд по плотине в районе Ростовского моря

Ольга ГОПАЛО
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По плотине разрешат ездить скорым, пожарным и полиции.По плотине разрешат ездить скорым, пожарным и полиции.Фото: Александр ГЛУЗ
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В региональном минтрансе обсудили доступность домов, расположенных в районе Ростовского моря. В частности, речь шла о техническом состоянии гидротехнических сооружений. В ведомстве пояснили, что переезд по плотине №7 Темерницкого тракта был закрыт. Такое решение было принято судом. В числе причин озвучивалась такая: неконтролируемый проезд транспорта, оказывающий влияние на безопасность гидротехнического сооружения.

И, как результат, добраться из своих домов в центр города и обратно жителям стало проблематично. Им приходится ехать в объезд по дамбе, соединяющей улицы Алябьева и Орскую, либо через Щепкинское шоссе. В итоге, появилось предложение - разрешить проезд по мосту, но только для специализированных машин, таких как скорая помощь, пожарные, полиция. Кроме того, хотят ограничить проезд для большегрузов по дамбе. Там планируют установить не только системы фото- и видеофиксации, но и выставлять посты с участием госавторинспекторов.

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