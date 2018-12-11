2018-12-11T14:03:37+03:00
Общество

Собирай мандарины и получай подарок от «Комсомолки»!

Готовимся к Новому году вместе
Поделиться:
..Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

Главные символы Нового года – это, конечно же, наряженная елка и Дед Мороз со Снегурочкой. А еще - ароматные мандарины! Это лакомство уже давно ассоциируется с зимним праздником.

«Комсомольская правда» - Ростов-на-Дону» объявляет новогоднюю акцию. Только для тех, кто читает нашу бумажную версию – ежедневный выпуск и «толстушку».

Из каждого выпуска газеты, начиная с 5 по 21 декабря 2018 года, необходимо вырезать как минимум 15 рисунков с изображением мандарин и принести их в редакцию.

Первые пять человек, которые соберут рекордные «урожаи» получат вкусные призы: шампанское и сладости!

Для остальных участников акции - поощрительные подарки от редакции.

Подробные условия акции.

Ждем Вас не позднее 26 декабря в редакции по адресу:

г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 259, 7 этаж

Подробности по тел: 8 (863) 333-24-22 доб.128

Акция проводится с 5 по 21 декабря 2018 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Константиновске во время пожара в двухэтажном доме погибла пенсионерка
Экс-главу Цимлянского района отправили в колонию за недостроенные дома для сирот
Следком: в Ростове-на-Дону нашелся 12-летний школьник, пропавший два дня назад
"Новогодняя ярмарка" 2018 в Ростове-на-Дону в «ДонЭкспоцентр»: программа мероприятий, подарки
Клиенты «Ростелекома» смогут мгновенно получать персональные предложения
Экс-губернатора Ростовской области за 1,5 миллиона рублей будут возить на арендованной машине
В Ростове-на-Дону могут открыть проезд по плотине в районе Ростовского моря
Подведены итоги Хакатона 47hours
Проект «Ростелекома» вошел в число лучших общественных инициатив юга России
Мама оставила с подругой: в Кагальницком районе в ванной утонула восьмимесячная девочка
В Ростове-на-Дону горячая линия по работе транспорта будет работать круглосуточно
В Ростове-на-Дону чиновники не нашли нарушений в работе общественного транспорта
В Неклиновском районе на остановке у железной дороги нашли тело пенсионера
Из-за сильного тумана задерживается прибытие нескольких рейсов в аэропорт «Платов»
В Ростове-на-Дону ищут 12-летнего школьника
Жителя Ростова-на-Дону приговорили к 11 годам за убийство знакомого
Житель Белой Калитвы забил кирпичом своего знакомого
В Ростове-на-Дону отметят флешмобом день рождения писателя Александра Солженицына
В Ростове-на-Дону чаще всего на взятках попадаются полицейские, чиновники и медики
Погода на неделю в Ростове-на-Дону 10-16 декабря 2018: сильный ветер, дожди и туман
В Ростовской области пенсионер попался на хранении наркотиков
Сотрудники донской автоинспекции предупредили о совместных рейдах с приставами в поисках водителей-должников