Собирай мандарины и получай подарок от «Комсомолки»!

11 Дек. 14:03 2018-12-11T14:03:37+03:00

Готовимся к Новому году вместе

Изменить размер текста: A A

Главные символы Нового года – это, конечно же, наряженная елка и Дед Мороз со Снегурочкой. А еще - ароматные мандарины! Это лакомство уже давно ассоциируется с зимним праздником.

«Комсомольская правда» - Ростов-на-Дону» объявляет новогоднюю акцию. Только для тех, кто читает нашу бумажную версию – ежедневный выпуск и «толстушку».

Из каждого выпуска газеты, начиная с 5 по 21 декабря 2018 года, необходимо вырезать как минимум 15 рисунков с изображением мандарин и принести их в редакцию.

Первые пять человек, которые соберут рекордные «урожаи» получат вкусные призы: шампанское и сладости!

Для остальных участников акции - поощрительные подарки от редакции.

Подробные условия акции.

Ждем Вас не позднее 26 декабря в редакции по адресу:

г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 259, 7 этаж

Подробности по тел: 8 (863) 333-24-22 доб.128

Акция проводится с 5 по 21 декабря 2018 года.