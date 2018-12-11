2018-12-11T14:23:53+03:00
Общество

"Новогодняя ярмарка" 2018 в Ростове-на-Дону в «ДонЭкспоцентр»: программа мероприятий, подарки

Елочные игрушки и подарки родным можно будет купить на "Новогодней ярмарке" 2018 в "ДонЭкспоцентре"
Оксана АРТЕМОВА
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Посетителей ждут подарки. Фото: ДонэкспоцентрПосетителей ждут подарки. Фото: Донэкспоцентр
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Традиционная «Новогодняя ярмарка» в «ДонЭкспоцентр» с 12 по 16 декабря 2018 года соберет 16 тысяч посетителей. Часы работы: с 10:00 до 19:00, в последний день - с 10:00 до 16:00. Подарки, елочные игрушки и гирлянды, подарки, угощения к новогоднему столу, а также мастер-классы, большая праздничная программа и ежедневные розыгрыши призов ждут всех посетителей выставки!

Здесь распахнет двери резиденция Деда Мороза, специалисты проведут мастер-классы по рисованию, лепке, созданию песочных картин. Профессиональные декораторы расскажут, как украсить дом, а организаторы праздников составят веселый сценарий вашего праздника. Также организаторы предлагают всем желающим сделать символ 2019 года - хрюшку. Потом лучших продадут на благотворительной ярмарке, а все вырученные деньги передадут в "Русфонд", который помогает тяжелобольным детям во всей России.

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