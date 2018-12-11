Следком: в Ростове-на-Дону нашелся 12-летний школьник, пропавший два дня назад
Мальчик находился у знакомых
Пропавший подросток нашелся
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Благополучно закончились поиски 12-летнего школьника, который пропал 9 декабря. Напомним, мальчик отпросился погулять, после чего перестал отвечать на звонки. Бабушка, с которой он проживал, сначала пыталась найти его самостоятельно, а потом обратилась за помощью в правоохранительные органы.
- Нашли его у знакомого, сейчас с ним общается следователь, - пояснили в СУ СК России по Ростовской области.
В полиции добавляют, что с семьей обязательно проведут профилактическую беседу.