Следком: в Ростове-на-Дону нашелся 12-летний школьник, пропавший два дня назад

СЕГОДНЯ 14:41 2018-12-11T14:41:55+03:00

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Благополучно закончились поиски 12-летнего школьника, который пропал 9 декабря. Напомним, мальчик отпросился погулять, после чего перестал отвечать на звонки. Бабушка, с которой он проживал, сначала пыталась найти его самостоятельно, а потом обратилась за помощью в правоохранительные органы.

- Нашли его у знакомого, сейчас с ним общается следователь, - пояснили в СУ СК России по Ростовской области.

В полиции добавляют, что с семьей обязательно проведут профилактическую беседу.