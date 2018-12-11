Следком: в Ростове-на-Дону нашелся 12-летний школьник, пропавший два дня назад

11 Дек. 14:41 2018-12-11T15:56:51+03:00

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В донской столице благополучно закончились поиски 12-летнего школьника, который пропал в воскресенье, 9 декабря. Напомним, мальчик отпросился погулять, после чего перестал отвечать на звонки. Бабушка (она его официальный опекун) сначала пыталась самостоятельно найти внука, а потом обратилась за помощью в правоохранительные органы.

- Нашли его у знакомого, сейчас с ним общается следователь, - пояснили в СУ СК России по Ростовской области.

В полиции добавили, что с бабушкой и внуком провели разговор.

- Профилактическая беседа была проведена для предупреждения подобных ситуаций, - подчеркнули стражи порядка.