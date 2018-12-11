2018-12-11T15:22:26+03:00
Происшествия

В Константиновске во время пожара в двухэтажном доме погибла пенсионерка

Причина трагедии выясняется
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Причина пожара выясняетсяПричина пожара выясняетсяФото: ГУ МЧС России по РО
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В Константиновске выясняют причину пожара, который унес жизнь человека. Как сообщает служба спасения, утром 11 декабря в экстренные службы обратились жители улицы 9-го января. Они попросили приехать как можно быстрее, так как по двухэтажному дому распространяется огонь, а внутри находятся люди.

- На место выехали 11 сотрудников, которые задействовали пять единиц техники, - пояснили в ГУ МЧС России по Ростовской области. - Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Погибла пенсионерка, которая проживала в одной из квартир (15 человек успели эвакуировать). По факту трагедии проводится проверка.

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