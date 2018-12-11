2018-12-11T15:56:37+03:00
Общество

В 2018 году ростовский застройщик АСО «Комстрой» сдал в эксплуатацию четыре жилых дома

Квартиры получили более 1 300 семей
Юлия ЛАНДЫШ
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Фото: АСО «Комстрой»Фото: АСО «Комстрой»
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В декабре принято подводить итоги уходящего года, и кому как не строителям делать это с особой гордостью! Так, Ассоциация строительных организаций «Комстрой» в 2018 году сдала в эксплуатацию 4 жилых дома, спорткомплекс, футбольное поле, зоны барбекю и площадки для выгула собак. Всего за 12 месяцев построено 78 000 кв. м жилья - теплые и уютные квартиры от компании «Комстрой» получили более 1 300 семей. Кроме того, начато строительство 3 новых жилых комплексов.

- Этот год для нас стал особенным: наша компания приступила к строительству ЖК за пределами Западного жилого массива, - рассказал председатель правления АСО «Комстрой» Станислав Цвиренко. - Это наш новый проект «Днепровская роща», который к тому же является первым для Ростова жилым комплексом в экостиле. Жилой комплекс примыкает к роще, которую мы планируем привести в порядок для приятных прогулок, а особое внимание мы уделим оформлению мест общего пользования и благоустройству территории.

Камень и дерево - основные материалы отделки входных групп ЖК «Днепровская роща». На территории комплекса расположатся детские деревянные игровые комплексы. Прилегающую территорию Лелюшенковского лесопарка планируется привести в порядок, чтобы там можно было организовать пикник, спортивный марафон или тренировку.

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