В Ростовской области снят карантин по бешенству

СЕГОДНЯ 09:11 2018-12-12T09:13:50+03:00

В Ростовской области снят карантин, объявленный два месяца назад из-за вируса опасного заболевания, который выявили у дикого шакала. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

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Снят карантин, объявленный ранее в охотхозяйстве Веселовского района из-за обнаружения бешенства у дикого шакала. В течение двух месяцев ветеринары проводили различные мероприятия, чтобы убедиться в том, что опасное заболевание не стало распространяться дальше.

- Чтобы купировать вирус на неблагополучной территории в этом и двух ближайших охотхозяйства разложили более 24 тысяч приманок с вакциной для диких плотоядных, - рассказали подробности в областной станции по борьбе с болезнями животных.

Специалисты считают, что ситуация стабильная, снят не только карантин, разрешены ввоз и вывоз мяса, а также охота.

Отметим, что с начала нынешнего года заболеваемость у животных бешенством на Дону снизилась в три раза. Так, в течение 2017 года в Ростовской области было зафиксировано 34 случая, в то время как, за весь период текущего года – 10.