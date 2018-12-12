Глава донского поселения попалась на покупке липовой инвалидности

СЕГОДНЯ 09:24 2018-12-12T10:03:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Ростовской области распространила официальное сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении главы поселения Красносулинского района. Во время проверки выяснилось, что еще в 2017 году чиновница оформила себе инвалидность третьей группы, после чего подала справку в пенсионный фонд для получения положенных выплат.

- Но согласно представленным сведениям, протоколы и акты проведения медико-социальной экспертизы на нее отсутствуют, - добавляют в надзорном ведомстве.

В отношении главы поселения возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Местный прокурор уже подал заявление в суд о признании ее инвалидности недействительной и взыскании ранее полученных из бюджета средств.

Напомним, ранее в суд передано дело руководителя бюро судебно-медицинской экспертизы, который, как оказалось, вместе с подчиненными торговал инвалидностями.

Схема действовала в течение семи лет, официально доказано 57 эпизодов продажи справок, но, скорее всего, липовых инвалидностей более 15 тысяч.