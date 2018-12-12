2018-12-17T12:51:06+03:00
Общество

«На стиле 90-х»: Звезда Playboy Мария Лиман из Ростова-на-Дону снялась в клипе Стаса Костюшкина

Его обещают показать через пару недель
Ольга ГОПАЛО
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Звезда Playboy Мария Лиман из Ростова-на-Дону снялась в клипе Стаса КостюшкинаЗвезда Playboy Мария Лиман из Ростова-на-Дону снялась в клипе Стаса КостюшкинаФото: Личный архив героя публикации
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Звезда Playboy Мария Лиман из Ростова-на-Дону снялась в клипе экс-солиста «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина.

- У меня там роль девушки из 90-х годов, - рассказала жгучая брюнетка «КП-Ростов». -

Но случилось непредвиденное: прямо на площадке, когда Стас меня увидел, его фантазии разыгралась. Он захотел, чтобы я была пионеркой. В этот же момент костюмеры кинулись искать такую форму. Как только все нашли, у Стаса возникла другая идея, что я должна быть просто в школьной форме. В итоге, я осталась просто в белой рубашке и голубой юбке. Из 90-х мне досталась сетка, в которой лежало молоко.

Костюмы в блестках и пейджеры - мода того времени. Фото: Личный архив героя публикации

Костюмы в блестках и пейджеры - мода того времени.Фото: Личный архив героя публикации

Модель рассказала, что несмотря на то, что у нее был небольшой эпизод в этом клипе, Марии пришлось целый день быть на съемочной площадке.

- Только после полуночи меня поставили в кадр и моя роль закрыла этот долгий день, - добавила Лиман. - Кстати, клип на песню «На стиле 90-х» зрители смогут увидеть на музыкальных каналах уже через пару недель.

Клип обещают показать через пару недель. Фото: Личный архив героя публикации

Клип обещают показать через пару недель.Фото: Личный архив героя публикации

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