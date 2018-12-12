В Азове антропологи музея-заповедника нашли редкую болезнь у старушки-меотки

СЕГОДНЯ 14:45 2018-12-12T15:26:33+03:00

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Ученые музея-заповедника Азова сообщили о небольшом открытии, которое сделали во время изучения останков пожилой женщины, обнаруженных в могиле, датируемой первым веком.

- Сама погребение было разрушено еще в древности, - рассказали ученые. - Как установили антропологи, женщина, погребенная здесь, была носителем очень редкой болезни Бехтерева.

Хотя, уже наши далекие предки заботились о калеках, случаи, когда им удавалось на протяжении многих лет сохранять жизнь тяжело больных людей, фиксируются не часто.

Старушка-меотка с болезнью Бехтерева.

Скелет старушки-меотки носит следы искусственного изменения. Еще в детстве ей была произведена деформация черепа, несмотря на серьезное вмешательство, она прожила достаточно долго. Ученые склонны полагать, что она происходила из обеспеченной семьи, о чем свидетельствуют и украшения, обнаруженные рядом с останками.

НАША СПРАВКА

Болезнь Бехтерева - это хроническое системное заболевание, характеризующееся воспалительным поражением суставов позвоночника, околопозвоночных тканей, все это приводит к неподвижности. Причина заболевания до сих пор остается неясной.