2018-12-12T15:30:04+03:00
Спорт

Ростовский облсуд повторно отказал Денису Глушакову рассматривать дело о его разводе в Миллерово

Капитану «Спартака» придется разбираться со своей бывшей второй половиной в Москве
Александр СТЕПАНОВ
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Семейство Глушаковых считалось счастливым - по крайней мере, до начала осени, когда Дарья обвинила мужа-футболиста в неверности. Фото: личный архив.Семейство Глушаковых считалось счастливым - по крайней мере, до начала осени, когда Дарья обвинила мужа-футболиста в неверности. Фото: личный архив.
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Апелляционная инстанция Ростовского областного суда поддержала позицию Миллеровской районной инстанции об определении места проведения бракоразводного процесса капитана «Спартака» Дениса Глушакова и его супруги Дарьи.

- Глушаков обратился в Миллеровский райсуд с иском о расторжении брака, определении места жительства несовершеннолетних детей и о взыскании алиментов, - напомнили «КП» - Ростов-на-Дону» обстоятельства в областном суде. - При этом стороной ответчика, т. е. его супругой, было заявлено ходатайство о передаче дела по подсудности в Никулинский суд столицы РФ, и оно было удовлетворено 24 сентября.

Глушаков с этим решением, принятым на его (и Дарьи, кстати, тоже) малой родине, не согласился и обжаловал его в региональном центре. Однако же и апелляция, которая рассматривалась в среду, 12 декабря, определила оставить то решение Миллеровского райсуда без изменения, а частную жалобу Дениса Глушакова - без удовлетворения.

Расставание супругов Глушаковых, которые успели родить в браке двух дочек, обернулось настоящим скандалом: Дарья обвиняет Дениса и в неверности, и в угрозах, и в стремлении лишить ее имущества.

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