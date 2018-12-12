Ростовский облсуд повторно отказал Денису Глушакову рассматривать дело о его разводе в Миллерово
Апелляционная инстанция Ростовского областного суда поддержала позицию Миллеровской районной инстанции об определении места проведения бракоразводного процесса капитана «Спартака» Дениса Глушакова и его супруги Дарьи.
- Глушаков обратился в Миллеровский райсуд с иском о расторжении брака, определении места жительства несовершеннолетних детей и о взыскании алиментов, - напомнили «КП» - Ростов-на-Дону» обстоятельства в областном суде. - При этом стороной ответчика, т. е. его супругой, было заявлено ходатайство о передаче дела по подсудности в Никулинский суд столицы РФ, и оно было удовлетворено 24 сентября.
Глушаков с этим решением, принятым на его (и Дарьи, кстати, тоже) малой родине, не согласился и обжаловал его в региональном центре. Однако же и апелляция, которая рассматривалась в среду, 12 декабря, определила оставить то решение Миллеровского райсуда без изменения, а частную жалобу Дениса Глушакова - без удовлетворения.
Расставание супругов Глушаковых, которые успели родить в браке двух дочек, обернулось настоящим скандалом: Дарья обвиняет Дениса и в неверности, и в угрозах, и в стремлении лишить ее имущества.