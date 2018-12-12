2018-12-12T18:10:20+03:00
Общество

Зоопарк Ростова-на-Дону опубликовал фото родившегося суриката

Пол малыша пока неизвестен
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В семействе сурикатов пополнение. Фото: зоопарк Ростова.В семействе сурикатов пополнение. Фото: зоопарк Ростова.
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В зоопарке Ростова-на-Дону пополнение. У самки суриката Глории родился малыш. Он совсем крохотный (детеныши рождаются весом примерно 30 граммов), потому пока зоологи предпочитают наблюдать за ним со стороны. Пол малыша будет установлен чуть позже.

- Для Глории это уже третий приплод в этом году, - поясняют в зоопарке. - У малыша большая семья - мама Глория, отец Глеб, восемь братьев и сестер, рожденных в этом году.

Кстати, можно попытать удачу и уже сейчас рассмотреть больших и маленьких сурикатов ближе. Их вольер находится рядом с озером в зоопарке.

Пол малыша пока неизвестен. Фото: зоопарк Ростова.

Пол малыша пока неизвестен. Фото: зоопарк Ростова.

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