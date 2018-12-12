2018-12-12T18:21:28+03:00
Происшествия

В азовской больнице пациент обманул другого больного, списав с помощью телефона деньги

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Азове под следствием оказался 23-летний пациент больницы, которого подозревают в мошенничестве. Согласно официальной версии, находясь в палате, он попросил соседа занять ему сто рублей, тот не отказал. Вот только в наличии денег не оказалось, потому решили перекинуть сумму через приложение «мобильный банк».

- Взяв телефон, злоумышленник, пользуясь ситуацией, вместо обещанной суммы перевел себе на карту 14 500 рублей, - рассказали в полиции. - Потерпевший пропажи средств не заметил и вскоре выписался. Уже позже, обнаружив, что деньги украдены, мужчина обратился в полицию.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, известно, что ранее он был судим за хранение наркотиков.

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