В Ростовской области при столкновении грузовиков погиб один человек

СЕГОДНЯ 10:53 2018-12-13T10:57:56+03:00

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Донские автоинспекторы сообщили о начале проверки обстоятельств аварии, которая накануне, 12 декабря, произошла в Азовском районе. По предварительным данным, около трех часов дня 21-летний водитель фуры Hyundai на скорости не справился с управлением. Машина вылетела на обочину, где врезалась в припаркованный грузовик.

- 31-летний пассажир Hyundai получил серьезные повреждения, он скончался по дороге в медицинское учреждение, - рассказали в правоохранительных органах Ростовской области.

В социальных сетях появилось видео последствий аварии. По словам очевидца, иномарка получила очень серьезные повреждения, скорее всего, восстановлению не подлежит.