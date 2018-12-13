2018-12-13T10:57:56+03:00
Происшествия

В Ростовской области при столкновении грузовиков погиб один человек

По факту проводится проверка
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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По факту аварии начата проверкаПо факту аварии начата проверкаФото: Областной УГИБДД
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Донские автоинспекторы сообщили о начале проверки обстоятельств аварии, которая накануне, 12 декабря, произошла в Азовском районе. По предварительным данным, около трех часов дня 21-летний водитель фуры Hyundai на скорости не справился с управлением. Машина вылетела на обочину, где врезалась в припаркованный грузовик.

- 31-летний пассажир Hyundai получил серьезные повреждения, он скончался по дороге в медицинское учреждение, - рассказали в правоохранительных органах Ростовской области.

В социальных сетях появилось видео последствий аварии. По словам очевидца, иномарка получила очень серьезные повреждения, скорее всего, восстановлению не подлежит.

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