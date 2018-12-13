2018-12-13T11:16:51+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону на Вавилова легковушка сбила пешехода

По факту проводится проверка
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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По факту аварии начата проверкаПо факту аварии начата проверкаФото: Ирина ПОТЕРЯ
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В четверг, 13 декабря, около семи утра в Ростове-на-Дону в районе дома №132А по улице Вавилова пенсионер, управляя ВАЗ-21102, сбил человека на дороге. Пострадавшего доставили в больницу, а автоинспекторы выясняют детали происшествия.

- По предварительным данным, 32-летний мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте, - рассказали в УГИБДД Ростовской области.

В социальных сетях пишут, что якобы пешеход сам спровоцировал столкновению, бросившись на дорогу. Но официально эти данные не подтверждают.

Напомним, накануне стало известно, что под Ростовом погиб 31-летний мужчина. Он был пассажиром одного из грузовиков, которые столкнулись около села Самарское (Азовский район).

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