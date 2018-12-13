2018-12-13T11:43:33+03:00
Недвижимость

Семьи с детьми массово переезжают в центр города?!

В центре Ростова на Мечникова «СК 10» построит фэмили жилой комплекс с системой «Умный дом»
Юлия ЛАНДЫШ
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Фото: «СК 10»Фото: «СК 10»
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Каждая семья мечтает жить в согласии, благополучии и комфорте! Наступление Нового года ассоциируется с хорошими переменами, которые порой могут изменить обычную жизнь. По числу загаданных желаний в 2018 году одно из самых популярных: «Хочу свою квартиру в центре!» Пускай так и будет в Новом году!

Строительная компания «СК 10» анонсирует новый фэмили жилой комплекс в центре города на ул. Мечникова. ЖК «Мечников» удачно расположен, но главное - его можно будет по праву назвать уникальным на сегодняшний день! А уникальность заключается в том, что в каждой квартире комплекса по желанию покупателя может быть установлена система «Умный дом». Online видеокамеры, управление освещением, открытием дверей, шторами, вентиляцией, розетками, защита от протечки воды, музыкальная система - это далеко не полный список ее возможностей, обеспечивающих максимальный комфорт.

Сам комплекс будет включать жилые дома разной этажности: четыре 25-этажных, один 5-этажный и один 2-этажный. Проектом предусмотрена эксплуатируемая кровля на крыше - уголок отдыха от городской суеты с шезлонгами и местом для йоги. К тому же безопасный двор с закрытой территорией и видеонаблюдением, дизайнерская отделка входных групп, высокоскоростные лифты, вид на летний сад круглый год, отдельно стоящая 9-уровневая парковка с эксклюзивным эко-дизайном - все это точно порадует современного жителя мегаполиса. При этом у юных жителей ЖК «Мечников» будет собственная территория детства: инновационные и безопасные игровые площадки, скалодром, мини-скейтпарк, зона Workout для всей семьи.

Фото: «СК 10»

Фото: «СК 10»

В честь анонса ЖК «Мечников» застройщик «СК 10» запускает уникальную акцию к Новому году: ростовчанам совершенно бесплатно раздадут более 500 елок.

Приходите 15 и 22 декабря, с 13.00 до 16.00, в парк Максима Горького (перед городской елкой) или на площади Плевена (рядом с Главной елкой со стороны пр-та Коммунистического) и заберите свою. С наступающим!

Уточнить информацию о новом ЖК «Мечников» вы можете у специалистов отдела продаж «СК 10» по телефону (863) 200-33-33. Застройщик ООО «СЗ СК10 ЖК «Мечников». Проектная декларация на сайте https://www.sk-10gpz.ru/ . На правах рекламы.

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