2018-12-13T12:01:50+03:00
Спорт

Валерий Карпин объяснил, почему не сменил "Ростов" на "Спартак"

И поблагодарил губернатора за поддержку
Виктор ГОВОРОВ
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Валерий КарпинВалерий КарпинФото: Пресс-служба ФК "Ростов"
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Главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин в интервью СМИ объяснил, почему не согласился на переход в московский "Спартак" осенью этого года после отставки Массимо Карреры. Наставник "желто-синих" встречался с вице-президентом столичного клуба Наилем Измайловым, однако ответил отказом на предложение возглавить команду, в которой он, к слову, уже работал четыре года назад.

- Когда "красно-белые" вышли на связь, не удивился, - цитирует Карпина "Спорт-Экспресс". - Уже работал в "Спартаке", и знаю, что это такое. Но главное в другом - руководство "Ростова" доверило мне команду, поверило в меня, как в тренера, и считаю, было бы неправильно на полпути бросать коллектив. Под ним имею в виду не только футболистов, а клуб в целом.

- "Ростов" движется вперед, - добавил главный тренер. - И, конечно, нельзя не отметить вклад губернатора Ростовской области Василия Голубева. Всю помощь, которая могла бы быть оказана, мы получаем. И уверен, что с этими людьми клуб будет двигаться в правильном направлении – вне зависимости, со мной или без меня.

На зимние каникулы футболисты "Ростова" ушли на седьмом месте в чемпионате России (24 очка после 17-ти туров). Лидером первенства является питерский "Зенит" (34 очка).

Все голы "Ростова" в первой части сезона 2018/19.

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