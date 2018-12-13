В Ростове-на-Дону с перевозчиками маршрутов 13, 20 и 67 расторгли контракты

СЕГОДНЯ 13:35 2018-12-13T13:56:01+03:00

Только за последние две недели были проведены десятки проверок транспортников. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.

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В донской столице расторгли конракты сразу с двумя перевозчиками. Такие данные озвучили в мэрии города Ростова-на-Дону, где обсудили качество работы перевозчиков, после проведенной в октябре транспортной реформы. Только за последние две недели чиновники провели 35 выездных проверок. Об этом рассказал директор регионального Департамента транспорта Сергей Саенко.

Кроме того, за месяц транспортникам направили 341 претензию с требованием устранить выявленные нарушения. Известно, что общая сумма штрафов по ним составила свыше двух миллионов рублей.

Известно, что два муниципальных контракта решено расторгнуть, а исполнителей внести в реестр недобросовестных поставщиков. Речь идет о перевозчиках, которые обслуживали маршруты под номерами 20 и 13. Тоже относится и к ответственному за маршрут № 67.

В мэрии напомнили, что на маршрутах города работает 1 328 транспортных единиц. Они возят горожан по 117 маршрутам, львиная доля которых - автобусные.