2018-12-13T13:45:23+03:00
Общество

В Ростовской области мужчину посадили на восемь лет за наркотики

Марихуану он хранил в гараже
Ольга ГОПАЛО
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Наркотики он продавал своим знакомым.Наркотики он продавал своим знакомым.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Ростовской области осудили 35-летнего мужчину, у которого в гараже нашли 450 граммов марихуаны. Об этом рассказали в Южной транспортной прокуратуре. Известно, что еще три года назад житель Новошахтинска купил наркотик. А спустя три года его поймали на том, что он перепродавал его своим знакомым. Однако об этом стало известно стражам порядка.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере». Дело дошло до суда.

Во время заседания мужчина лишь частично признал свою вину.

В итоге, его приговорили к восьми годам и четырем месяцам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строго режима. Однако у него еще есть время подать апеляциию: приговор суда не вступил в законную силу.

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