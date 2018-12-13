2018-12-13T15:00:42+03:00
Спорт

Защитник "Ростова" Сигурдссон дисквалифицирован на один матч за удар болбоя

Скандал произошел в матче против "Крыльев Советов"
Виктор ГОВОРОВ
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Исландец признался, что сожалеет о своем поступкеИсландец признался, что сожалеет о своем поступкеФото: Пресс-служба ФК "Ростов"
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Сегодня, 13 декабря, на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза был рассмотрен эпизод матча "Крылья Советов" - "Ростов" (1:0), который прошел 8 декабря в Самаре. Во втором тайме при счете 1:0 в пользу хозяев защитник "желто-синих" Рагнар Сигурдссон силой пнул мяч в болбоя - мальчика, подающего мячи футболистам. За этот поступок судья встречи Карасев удалил исландца с поля. И вот итог - дисквалификация на один матч и штраф в 90 тысяч рублей.

- "Ростов" посчитал, что мальчик, который подавал мяч, затягивал время игры. Игрок же не рассчитал скорость скольжения газона и неудачно принял мяч. Сигурдссон извинился, мальчик подтвердил, что претензий к нему не имеет. С точки зрения регламента, было применено две статьи: неспортивное поведение и провоцирование зрителей.

К чести Сигурдссона, после матча он встретился с воспитанником "Крыльев Советов", извинился перед ним и подарил футболку.

- Привет, мой друг. Рад, что ты в порядке. Я был слишком эмоционален в тот момент. Ты хороший парень и мне жаль, что так произошло. Спасибо, что рассказал мне о том, что ты в порядке. Удачи тебе в будущем! – написал Рагнар болбою в социальных сетях.

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