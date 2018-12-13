Валерий Карпин дисквалифицирован на шесть матчей за толчок судьи

13 Дек. 15:11 2018-12-13T15:28:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 13 декабря, на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза был рассмотрен эпизод матча "Крылья Советов" - "Ростов" (1:0), который прошел 8 декабря в Самаре. В конце игры главный тренер "желто-синих" Валерий Карпин на эмоциях толкнул резервного арбитра, за что был удален. В итоге было принято решение за умышленный толчок официального лица матча и за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи - наложить штраф на Карпина в размере 80 тысяч рублей. А также дисквалифицировать тренера на шесть матчей чемпионата России (три - условно).

- Мы установили, что это был не умышленный толчок, - сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц. - Карпин сообщил, что это была его эмоциональная реакция на решение главного арбитра. И связана она была с желанием быть услышанным арбитром или его помощником, и не являлась оскорблением бригады. Мы приняли во внимание факт, что в поведении Карпина не было агрессии. Чистые эмоции.