2018-12-14T09:26:59+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону изменится работа аварийно-диспетчерских служб

Об этом расскажет начальник Госжилинспекции региона Павел Асташев
Ольга ГОПАЛО
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В студии радио «КП» руководитель Госжилинспекции Ростовской области Павел Асташев (справа) ответит на вопросы.В студии радио «КП» руководитель Госжилинспекции Ростовской области Павел Асташев (справа) ответит на вопросы.
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В пятницу, 14 декабря, в студии радиостанции «Комсомольская правда-Ростов» на 89,8 FM обсудим важную для многих тему - жилищно-коммунального хозяйства и изменениях, которые ждут жителей Ростовской области уже в самое ближайшее время. Сегодня, в 17:05, состоится прямой эфир с руководителем Госжилинспекции региона Павлом Асташевым.

Поговорим с ним о том, какие изменения в жилищном законодательстве произойдут в 2019-м? Как изменится работа аварийно-диспетчерских служб с марта будущего года? Как найти управу на Управляющую компанию и возможно ли это? В какие сроки должна последовать реакция на жалобы? Ии какие существуют стандарты управления многоквартирными домами?

На эти и другие вопросы ответит Павел Владимирович. Вы также можете рассказать о своей ситуации или о чем-то спросить. Прямой эфир продлится до 18:00.

АЛЛО!

Телефон прямого эфира на радио «Комсомолльская правда-Ростов»: 8 (863) 333-25-22.

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