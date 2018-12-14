Погода на выходные 15-16 декабря 2018 в Ростове-на-Дону: обещают сильный туман и без осадков

14 Дек. 10:21 2018-12-14T10:21:15+03:00

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Если верить прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в донской столице снега не предвидится. Так еще в пятницу, 14 декабря, обещают плюсовую температуру - до одного градуса, а также облачность. Уже к вечеру столбики термометров опустятся до минус двух и будет сильный туман, видимость при котором составит меньше километра. Туман продержится до утра субботы, 14 декабря. В дневные часы в этот день до нуля градусов. Ветер - северо-западный, его скорость - три-шесть метров в секунду. Будет облачно.

В воскресенье, 16 декабря, заметно похолодает: в дневные часы столбики термометров опустятся до отметок в минус четыре градуса ниже нуля. Ветер сменит свое направление на восточное и усилится до девяти метров в секунду, к вечеру его порывы будут достигать уже одиннадцати метров.

Похожая температура и сильный ветер продолжатся и в начале следующей рабочей недели, а со вторника, 18 декабря, синоптики обещают еще и снег.