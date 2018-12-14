2018-12-14T10:24:54+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону директора управляющей компании обвиняют в похищении 7 млн рублей

Ему грозит до десяти лет лишения свободы
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове-на-Дону перед судом предстанет директор управляющей компании ООО УК «Полипроф», которого обвиняют в мошенничестве. Как сообщает прокуратура, он хитрил с капитальным ремонтом двух многоквартирных домов по проспекту Буденновский и улице Социалистической.

- Обвиняемый заменил предусмотренные проектно-сметной документацией строительные материалы на более дешевые и низкокачественные, - пояснили в надзорном ведомстве. - После этого он внес в акты приемки выполненных работ сведения, которые не соответствовали действительности.

«Благодаря» такой манипуляции с документами он смог похитить свыше 7 млн 600 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу, мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

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