2018-12-14T10:33:48+03:00
Общество

В Ростовской области задержали три тонны карасей без документов

Большегруз остановили на федеральной трассе М-4 «Дон»
Ольга ГОПАЛО
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На рынок эта продукция теперь вряд ли попадет. Фото: ЧЕПУРНАЯ Ольга.На рынок эта продукция теперь вряд ли попадет. Фото: ЧЕПУРНАЯ Ольга.
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На днях в Ростовской области подозрительный автомобиль остановили сотрудники полиции. Инцидент произошел в Чертковском районе на трассе М-4 «Дон».

Когда люди в форме проверили содержимое автомашины, то выяснилось: она битком забита рыбой. Оказалось, что водитель перевозил товар нелегально. Такой вывод был сделан потому, что шофер не предоставил документов на товар, которые бы подтверждали качество и безопасность продукции. Кроме того, мужчина пояснил, что ехал из города Таганрога Ростовской области в Брянск. Как рассказали в Управлении ветеринарии региона, в настоящее время три тонны карасей - именно столько находилось в кабине большегруза, задержаны до выяснения обстоятельств.

В ведомстве добавили, что при отсутствии необходимых в таких случаях документов, составляется административный протокол. А хозяину груза грозит или крупный денежный штраф, или конфискация товара с его последующим уничтожением.

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