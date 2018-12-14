«Ослепну от твоей красоты»: Виктория Лопырева в купальнике разоткровенничалась с подписчиками

14 Дек. 10:53 2018-12-14T10:53:42+03:00

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Новость о беременности самой сексуальной блондинки России Виктории Лопыревой, похоже, прибавила ей еще больше подписчиков в социальных сетях. Однако вместо ожидаемых фото в положении, красавица продолжает будоражить умы подписчиков снимками «до». На это раз она опубликовала карточку в купальнике, который идеально подчеркивает ее фигуру.

- Я, конечно, в полном восторге от всех этих предновогодних фотографий с гирляндами и снегом и счастливыми лицами людей в ожидании чуда, но я все-таки не могу жить без солнца, - написала Виктория в своем Инстаграм. - Поэтому с большим удовольствием выкладываю себя загорелую с солнечного Миконоса, где видно, какое удовольствием мне доставляет тепло и солнце. Все-таки мое состояние и настроение очень зависит от погоды, а ваше?

lopyrevavika Я, конечно, в полном восторге от всех этих предновогодних фотографий с гирляндами и снегом

После этого красавица рассказала, что ей помогает справляться с отсутствием сил и настроения. Это теплые объятия, кофе в постель, прогулки на свежем воздухе, массаж и пирожное. Подписчики оценили откровенность модели и стали делиться с ней своим рецептами. Но большинство все же отдали должное ее красоте. Среди таких комментариев «Красавица», «Огонь» и «Чувствую, ослепну от твоей красоты».

Пост красавицы собрал больше 60 тысяч лайков.