2018-12-14T10:53:42+03:00
Общество

«Ослепну от твоей красоты»: Виктория Лопырева в купальнике разоткровенничалась с подписчиками

Пост красавицы собрал больше 60 тысяч лайков
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Пост красавицы собрал больше 60 тысяч лайков. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.Пост красавицы собрал больше 60 тысяч лайков. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.
Изменить размер текста:

Новость о беременности самой сексуальной блондинки России Виктории Лопыревой, похоже, прибавила ей еще больше подписчиков в социальных сетях. Однако вместо ожидаемых фото в положении, красавица продолжает будоражить умы подписчиков снимками «до». На это раз она опубликовала карточку в купальнике, который идеально подчеркивает ее фигуру.

- Я, конечно, в полном восторге от всех этих предновогодних фотографий с гирляндами и снегом и счастливыми лицами людей в ожидании чуда, но я все-таки не могу жить без солнца, - написала Виктория в своем Инстаграм. - Поэтому с большим удовольствием выкладываю себя загорелую с солнечного Миконоса, где видно, какое удовольствием мне доставляет тепло и солнце. Все-таки мое состояние и настроение очень зависит от погоды, а ваше?

lopyrevavikalopyrevavika
Я, конечно, в полном восторге от всех этих предновогодних фотографий с гирляндами и снегом
60281 отметок «Нравится»485 комментариевInstagram

После этого красавица рассказала, что ей помогает справляться с отсутствием сил и настроения. Это теплые объятия, кофе в постель, прогулки на свежем воздухе, массаж и пирожное. Подписчики оценили откровенность модели и стали делиться с ней своим рецептами. Но большинство все же отдали должное ее красоте. Среди таких комментариев «Красавица», «Огонь» и «Чувствую, ослепну от твоей красоты».

Пост красавицы собрал больше 60 тысяч лайков.

lopyrevavikalopyrevavika
V
152225 отметок «Нравится»4439 комментариевInstagram

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Совладельцем ФК «Ростов» стала фирма по торговле спортивной одеждой, связанная с его президентом Арташесом Арутюнянцем
15 декабря в Ростове-на-Дону откроется памятник «Авиаторам всех поколений»
На курорт Роза Хутор из Ростова-на-Дону отправятся поезда «Лыжная стрела»
В Ростове-на-Дону вновь объявлены торги на благоустройство города за миллиард рублей, отмененные за день до этого ФАС
Кухни Ростова: как выбрать мебель и на что следует обратить внимание
«Мисс Россия» Татьяна Котова в окружении красавцев порадовала поклонников глубоким декольте
Третья жена футболиста Дмитрия Тарасова поделилась лайфхаками по уходу за собой
«Идеальная фигура»: Известная пловчиха Юлия Ефимова показала как занимается серфингом на Бали
В Ростове-на-Дону до пяти лет грозит 79-летнему пенсионеру, который подобрал новогоднюю гирлянду
Ну очень хотели покататься: в Таганроге 20-летние подельники угнали две машины, на третьей попались
«Ракурс огонь»: полуобнаженная звезда Playboy Мария Лиман опубликовала фото в постели
«Ростелеком» обеспечил онлайн-трансляцию Всероссийского турнира по настольному теннису «Тихий Дон»
В Ростовской области задержали три тонны карасей без документов
В Ростове-на-Дону директора управляющей компании обвиняют в похищении 7 млн рублей
Погода на выходные 15-16 декабря 2018 в Ростове-на-Дону: обещают сильный туман и без осадков
В Ростове-на-Дону изменится работа аварийно-диспетчерских служб
Валерий Карпин дисквалифицирован на шесть матчей за толчок судьи
Защитник "Ростова" Сигурдссон дисквалифицирован на один матч за удар болбоя
В Ростове-на-Дону закончили реконструкцию моста на Нансена
В Ростовской области мужчину посадили на восемь лет за наркотики
В Ростове-на-Дону с перевозчиками маршрутов 13, 20 и 67 расторгли контракты