2018-12-14T11:01:09+03:00
Общество

«Ростелеком» обеспечил онлайн-трансляцию Всероссийского турнира по настольному теннису «Тихий Дон»

материал предоставлен ПАО «Ростелеком»
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«Ростелеком» обеспечил онлайн-трансляцию Всероссийского турнира по настольному теннису «Тихий Дон»«Ростелеком» обеспечил онлайн-трансляцию Всероссийского турнира по настольному теннису «Тихий Дон»Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»
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«Ростелеком» в Ростове-на-Дону выступил телекоммуникационным партнером Всероссийского турнира по настольному теннису «Тихий Дон», который проходил с 4 по 9 декабря 2018 года в региональном Дворце спорта. Для организации чемпионата специалисты компании подключили интернет-канал со скоростью 100Мбит/с. Благодаря предоставленной цифровой связи онлайн-трансляция соревнований велась на официальном YouTube-канале Федерации настольного тенниса России.

На турнир съехались более 400 участников из 20 регионов страны. Соревнования проходили в трех возрастных категориях: дети до 13 лет, юноши и девушки до 16 лет, а также взрослые спортсмены.

Владимир Котов, президент Федерации настольного тенниса Ростовской области: «Тихий Дон» имеет особое значение для всех участников, поскольку входит в календарь соревнований Министерства спорта России и является одним из четырех турниров, позволяющих выполнить норматив Мастера спорта. Турнир также привлекает повышенное внимание спортсменов благодаря достойному призовому фонду».

Александр Грибков, заместитель директора Ростовского филиала, директор по работе с корпоративным и государственным сегментом: «Ростелеком» регулярно поддерживает яркие спортивные события. Мы ассоциируем свой высоко конкурентный бизнес со спортом, в частности, - со спортивной инфраструктурой, которую подключаем в рамках всех мероприятий, на которых выступаем телекоммуникационными партнерами».

Первое золото турнира выиграл 11-летний ростовчанин Сергей Тульцев. Всего за 5 дней соревнований участники разыграли 36 медалей в одиночных и парных разрядах. Спортсмены, занявшие 1-6 место в одиночных разрядах среди мужчин и женщин, получили денежные призы.

Норматив мастера спорта по итогам соревнований выполнили 8 участников, среди которых спортсмены из Ростова-на-Дону, Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы.

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