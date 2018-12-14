2018-12-14T11:06:04+03:00
Общество

«Ракурс огонь»: полуобнаженная звезда Playboy Мария Лиман опубликовала фото в постели

Таким образом модель пожелала доброго утра своим подписчиками
ГОШЕВ Игорь
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Модель пожелала доброго утра своим подписчиками. Фото: Инсаграм Марии Лиман.Модель пожелала доброго утра своим подписчиками. Фото: Инсаграм Марии Лиман.
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Оказывается, звезда Playboy Мария Лиманиз Ростова-на-Дону - ранняя пташка. Утром пятницы, 14 декабря, она опубликовала в своем Инстаграме пост, который помог проснуться тем, кто еще этого не сделал.

Полуобнаженная модель, лежа в кровати, пожелала доброго утра своим подписчикам. А еще попросила ответить: из каких городов ее поклонники. География оказалась обширной, а самыми активными фанатами называли себя жители Москвы, Пятигорска, Питера, Лос-Анджелеса, Словении, Ташкента и родного для красавицы города Ростова-на-Дону.

Многие в ответ пожелали красавице только положительных эмоций и отметили: «Ракурс огонь».

- Возьми меня своим личным фотографом, - осмелился выдвинуть свою кандидатуру один из поклонников. Но пока хозяйка странички в Инстаграм никак не отреагировала на его предложение.

liman_marialiman_maria
Доброе утро!
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