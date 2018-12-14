В Ростове-на-Дону до пяти лет грозит 79-летнему пенсионеру, который подобрал новогоднюю гирлянду

СЕГОДНЯ 11:32 2018-12-14T11:46:19+03:00

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В Ростове-на-Дону сотрудники полиции распространили официальное сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении пенсионера. Мужчину обвиняют в краже. Согласно официальной версии, он стащил гирлянду стоимостью 120 тысяч рублей.

- Как выяснили полицейские, подозреваемый шел по одной из улиц города (все произошло в Пролетарском районе), увидел новогоднюю гирлянду на земле и забрал ее, - рассказали в ГУ МВД России по РО. - Как выяснилось, рабочие собирались украсить ею улицу, отвлеклись на пару минут, а после она пропала.

Известно, что мужчине 79 лет, а гирлянду вешали на здание медицинского учреждения. В свое оправдание пенсионер заявил, что просто решил подобрать новогоднее украшение, которое лежало. Теперь ему грозит серьезный срок - до пяти лет лишения свободы.