2018-12-14T11:46:19+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону до пяти лет грозит 79-летнему пенсионеру, который подобрал новогоднюю гирлянду

Пожилого человека обвинили в краже
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело на старика.Сотрудники полиции возбудили уголовное дело на старика.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции распространили официальное сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении пенсионера. Мужчину обвиняют в краже. Согласно официальной версии, он стащил гирлянду стоимостью 120 тысяч рублей.

- Как выяснили полицейские, подозреваемый шел по одной из улиц города (все произошло в Пролетарском районе), увидел новогоднюю гирлянду на земле и забрал ее, - рассказали в ГУ МВД России по РО. - Как выяснилось, рабочие собирались украсить ею улицу, отвлеклись на пару минут, а после она пропала.

Известно, что мужчине 79 лет, а гирлянду вешали на здание медицинского учреждения. В свое оправдание пенсионер заявил, что просто решил подобрать новогоднее украшение, которое лежало. Теперь ему грозит серьезный срок - до пяти лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Совладельцем ФК «Ростов» стала фирма по торговле спортивной одеждой, связанная с его президентом Арташесом Арутюнянцем
15 декабря в Ростове-на-Дону откроется памятник «Авиаторам всех поколений»
На курорт Роза Хутор из Ростова-на-Дону отправятся поезда «Лыжная стрела»
В Ростове-на-Дону вновь объявлены торги на благоустройство города за миллиард рублей, отмененные за день до этого ФАС
Кухни Ростова: как выбрать мебель и на что следует обратить внимание
«Мисс Россия» Татьяна Котова в окружении красавцев порадовала поклонников глубоким декольте
Третья жена футболиста Дмитрия Тарасова поделилась лайфхаками по уходу за собой
«Идеальная фигура»: Известная пловчиха Юлия Ефимова показала как занимается серфингом на Бали
Ну очень хотели покататься: в Таганроге 20-летние подельники угнали две машины, на третьей попались
«Ракурс огонь»: полуобнаженная звезда Playboy Мария Лиман опубликовала фото в постели
«Ростелеком» обеспечил онлайн-трансляцию Всероссийского турнира по настольному теннису «Тихий Дон»
«Ослепну от твоей красоты»: Виктория Лопырева в купальнике разоткровенничалась с подписчиками
В Ростовской области задержали три тонны карасей без документов
В Ростове-на-Дону директора управляющей компании обвиняют в похищении 7 млн рублей
Погода на выходные 15-16 декабря 2018 в Ростове-на-Дону: обещают сильный туман и без осадков
В Ростове-на-Дону изменится работа аварийно-диспетчерских служб
Валерий Карпин дисквалифицирован на шесть матчей за толчок судьи
Защитник "Ростова" Сигурдссон дисквалифицирован на один матч за удар болбоя
В Ростове-на-Дону закончили реконструкцию моста на Нансена
В Ростовской области мужчину посадили на восемь лет за наркотики
В Ростове-на-Дону с перевозчиками маршрутов 13, 20 и 67 расторгли контракты