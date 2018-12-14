2018-12-14T11:40:06+03:00
Общество

«Идеальная фигура»: Известная пловчиха Юлия Ефимова показала как занимается серфингом на Бали

Красавица из города Волгодонска не перестает удивлять своих поклонников
ГОШЕВ Игорь
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Красавица из города Волгодонска не перестает удивлять своих поклонников. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.Красавица из города Волгодонска не перестает удивлять своих поклонников. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.
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Не даром говорят: «Талантливый человек талантлив во всем». Эту аксиому на своем примере в который раз подтверждает спортсменка из города Волгодонска Ростовской области Юлия Ефимова. В плавании Юлия уже любимица миллионов поклонников, которых подкупили не только ее победы на спортивном поприще, но и сила духа. Кроме того, было время когда поклонники боялись, что Нфимова и вовсе забросит спортивную карьеру, чтобы уйти в моделинг - очень уже гармонично она смотрится в вечерних платьях.

На это раз поводом для разговоров стало фото, на котором Юлия занимается серфингом. В своем посте она указала и метоположение - остров Бали.Подписчики оценили увиденное, оставив под снимком десятки комментариев.

pryanya93pryanya93
Юлия Ефимова
8711 отметок «Нравится»29 комментариевInstagram

- Для пловца - серфинг это новый этап в жизни, который очень сильно захватывает, - написал один из них и пожелал спортсменке: «Хороших волн».

- Ты просто огонь, - описал свои чувства другой.

- Как круто, Юль, ты просто офигенный мотиватор, - восхитился еще один Интернет-пользователь.

Был и такой комментарий: «Ефимова готовится к ЧМ-2019, не мешайте».

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