Третья жена футболиста Дмитрия Тарасова поделилась лайфхаками по уходу за собой

14 Дек. 11:55 2018-12-14T11:55:32+03:00

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Супруга футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова рассказала своим поклонникам, чем занимается дома, пока с работы не пришел муж. Анастасия Тарасова в своем Инстаграме опубликовала лайфхаки по уходу за собой.

- Пока ждем папу с работы, а доча спит, удается уделить пару минут себе, - написала она. - СПА процедуры - это мой любимый способ расслабиться. Особенное внимание я уделяю тому, как максимально эффективно провести их дома экономя время, ну и, конечно, балуя себя, любимую.

И модель раскрыла несколько домашних секретов:

- Перед сном обязательно смываю макияж и очищаю лицо. Из любимого на зиму: гель для умывания для комбинированной кожи, а во скрабы зимой нежелательны - они травматичны, - призналась красавица. - Обязательно наношу ночной питательный крем, или лёгкий крем-мусс, который благодаря своей нежной текстуре не забивает поры. Я очень люблю массаж, поэтому, использую щеточку. ...Эффект лифтинга после использования, да и цвет кожи становится прям такой же персиковый, как у дочки.

Напомним, модель из города Сальска Ростовской области в этом году вышла замуж за экс-супруга Ольги Бузовой, став его третьей по счету женой. Пара даже обвенчалась в церкви, а летом у них родилась очаровательная малышка.