«Мисс Россия» Татьяна Котова в окружении красавцев порадовала поклонников глубоким декольте
«Мисс Россия» Татьяна Котова сейчас активно раскручивает себя в качестве певицы. После выступления в популярном трио «ВИА Гра» блондинка занялась сольной карьерой. В Инстаграм она часто публикует фото и видео со своих выступлений, а также предлагает подписчикам темы для дискуссий. Вот и на этот раз в качестве цитаты привела высказывание Огюста Конта: «Единственная, искренняя и прочная дружба - это существующая между мужчиной и женщиной, потому что это единственная привязанность, свободная от всякого соперничества». А заодно спросила у Интернет-пользователей: «Согласны ли вы что между мужчиной и женщиной может быть дружба?».
Но большинство ответов - отрицательные.
- Хотя бы один пример? - ответил вопросом на вопрос один из подписчиков.
- С такой красивой как ты вряд ли, - честно признался другой.
Не обошли поклонники комплиментами и фото Татьяны с глубоким декольте в окружении мужчин: «Ты просто очаровательна!» и «И как всегда неотразима!»
- Была не была! Давай дружить, - предложил ей один из комментаторов.