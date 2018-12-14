«Мисс Россия» Татьяна Котова в окружении красавцев порадовала поклонников глубоким декольте

14 Дек. 12:10 2018-12-14T12:10:01+03:00

А заодно спросила подписчиков: есть ли дружба между мужчиной и женщиной

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«Мисс Россия» Татьяна Котова сейчас активно раскручивает себя в качестве певицы. После выступления в популярном трио «ВИА Гра» блондинка занялась сольной карьерой. В Инстаграм она часто публикует фото и видео со своих выступлений, а также предлагает подписчикам темы для дискуссий. Вот и на этот раз в качестве цитаты привела высказывание Огюста Конта: «Единственная, искренняя и прочная дружба - это существующая между мужчиной и женщиной, потому что это единственная привязанность, свободная от всякого соперничества». А заодно спросила у Интернет-пользователей: «Согласны ли вы что между мужчиной и женщиной может быть дружба?».

Но большинство ответов - отрицательные.

kottova Единственная, искренняя и прочная дружба это существующая между мужчиной и женщиной

- Хотя бы один пример? - ответил вопросом на вопрос один из подписчиков.

- С такой красивой как ты вряд ли, - честно признался другой.

Не обошли поклонники комплиментами и фото Татьяны с глубоким декольте в окружении мужчин: «Ты просто очаровательна!» и «И как всегда неотразима!»

- Была не была! Давай дружить, - предложил ей один из комментаторов.