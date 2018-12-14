2018-12-14T12:30:41+03:00
Общество

Кухни Ростова: как выбрать мебель и на что следует обратить внимание

Давно присматриваете кухню? По нескольку раз измеряете стены и изучаете все возможные предложения по готовой мебели? Для вас есть лучший вариант - выбрать кухню на заказ по индивидуальному проекту
Наталья Веснина
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Фото: мастерская кухонной мебели «Едим дома!»Фото: мастерская кухонной мебели «Едим дома!»
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Многие ростовчане заканчивают ремонт в квартире и покупают новую мебель именно в ноябре-декабре, чтобы в новый год вступить с основательным обновлением жизненного пространства. Одна из самых сложных проблем - выбор кухонного гарнитура, который должен быть как функциональным, так и красивым.

В магазинах можно найти множество готовых вариантов, но зачастую универсальная мебель не учитывает нестандартную планировку и не дает никаких интересных дизайнерских решений. В таком случае лучше заказать индивидуальный проект своей будущей кухни в мебельной студии, в нем будут учтены все нюансы помещения и пожелания клиента.

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