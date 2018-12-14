2018-12-14T12:46:45+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону вновь объявлены торги на благоустройство города за миллиард рублей, отмененные за день до этого ФАС

Результаты конкурса подведут 9 января 2019-го, в то время как действующий контракт завершается в последний день текущего года
Александр СТЕПАНОВ
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Поддержание улиц южной столицы в надлежащем состоянии - дело, как выяснилось, не дешевое. Фото: пресс-служба горадминистрации.Поддержание улиц южной столицы в надлежащем состоянии - дело, как выяснилось, не дешевое. Фото: пресс-служба горадминистрации.
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Мэрия южной столицы 13 декабря повторно объявила конкурс по отбору подрядчика, который займется благоустройством города.

Предыдущий, напомним, был отменен за день до этого, 12 декабря, - по требованию ФАС, из-за жалобы, как сообщают СМИ, организации «СТОПкартель», посчитавшей, что городские власти специально прописали конкурс так, чтобы в нем мог победить только один претендент.

Организатором объединенной закупки для всех восьми районов города выступил один из них, самый крупный по площади, Ворошиловский.

Цена вопроса — без малого миллиард рублей, а если совсем точно, то - 995 миллионов 93 тысячи 392 рубля 81 копейка.

За эти деньги победитель конкурса должен будет заниматься и уборкой улиц (включая расчистку тротуаров и проезжей части от снега), и высадкой зеленых насаждений.

Примечательно, кстати, что в документации указано: «статистические климатические наблюдения за погодными условиями на территории Ростова-на-Дону определяют местный тип зимы как мягкая, район легкой снегоборьбы».

Уточняется, в частности, что «работы по подметанию и сгребанию снега осуществляются при выпадении 2-6 см сухого снега», а во время сильного снегопада «работы по подметанию и сгребанию снега должны выполняться постоянно с учетом того, чтобы высота слоя снега не превышала указанные граничные величины».

При этом обозначено, что наледь с дорог и тротуаров должна убираться в течение 4-5 часов, а снег с пешеходной части улиц требуется убирать в течение часа при интенсивности движения по ним свыше 250 человек в час, но не более трех часов, если даже по людской трафик по улице составляет менее ста человек (в час).

Правда, есть один нюанс: победитель будет определен только 9 января, а контракт с ним вообще, согласно условиям конкурса, заключается только спустя восемь дней. А действующий договор по содержанию улиц города завершается 31 декабря.

Другими словами, две недели кому-то придется чистить-убирать Ростов-на-Дону на каких-то особых условиях.

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