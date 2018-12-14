В Ростове-на-Дону вновь объявлены торги на благоустройство города за миллиард рублей, отмененные за день до этого ФАС
Мэрия южной столицы 13 декабря повторно объявила конкурс по отбору подрядчика, который займется благоустройством города.
Предыдущий, напомним, был отменен за день до этого, 12 декабря, - по требованию ФАС, из-за жалобы, как сообщают СМИ, организации «СТОПкартель», посчитавшей, что городские власти специально прописали конкурс так, чтобы в нем мог победить только один претендент.
Организатором объединенной закупки для всех восьми районов города выступил один из них, самый крупный по площади, Ворошиловский.
Цена вопроса — без малого миллиард рублей, а если совсем точно, то - 995 миллионов 93 тысячи 392 рубля 81 копейка.
За эти деньги победитель конкурса должен будет заниматься и уборкой улиц (включая расчистку тротуаров и проезжей части от снега), и высадкой зеленых насаждений.
Примечательно, кстати, что в документации указано: «статистические климатические наблюдения за погодными условиями на территории Ростова-на-Дону определяют местный тип зимы как мягкая, район легкой снегоборьбы».
Уточняется, в частности, что «работы по подметанию и сгребанию снега осуществляются при выпадении 2-6 см сухого снега», а во время сильного снегопада «работы по подметанию и сгребанию снега должны выполняться постоянно с учетом того, чтобы высота слоя снега не превышала указанные граничные величины».
При этом обозначено, что наледь с дорог и тротуаров должна убираться в течение 4-5 часов, а снег с пешеходной части улиц требуется убирать в течение часа при интенсивности движения по ним свыше 250 человек в час, но не более трех часов, если даже по людской трафик по улице составляет менее ста человек (в час).
Правда, есть один нюанс: победитель будет определен только 9 января, а контракт с ним вообще, согласно условиям конкурса, заключается только спустя восемь дней. А действующий договор по содержанию улиц города завершается 31 декабря.
Другими словами, две недели кому-то придется чистить-убирать Ростов-на-Дону на каких-то особых условиях.