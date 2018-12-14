2018-12-14T15:36:28+03:00
Общество

На курорт Роза Хутор из Ростова-на-Дону отправятся поезда «Лыжная стрела»

Выясняем, как будет ездить поезд «Лыжная стрела» из Ростова-на-Дону в Роза Хутор
Ольга ГОПАЛО
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В Новогодние праздники поезда из Ростова-на-Дону будут возить пассажиров прямо к горнолыжному курорту.В Новогодние праздники поезда из Ростова-на-Дону будут возить пассажиров прямо к горнолыжному курорту.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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На курорт Роза Хутор из Ростова-на-Дону отправятся поезда «Лыжная стрела». Известно, что речь идет только о новогодних каникулах. В это время заработает проект «Лыжная стрела», который будет возить пассажиров из донской столицы на горнолыжный курорт и обратно. Как рассказали в пресс-службе СКЖД, пассажиры смогут провезти с собой сноуборды и лыжи бесплатно. В поезде предусмотрено дополнительное багажное купе для бесплатной перевозки инвентаря. Еще одним бонусом станет более привлекательная стоимость ски-пассов, чем они бы стоили в кассе курорта.

При этом время пути не превысит 12 часов.

Так, отправление поезда запланировано на 29 декабря в 21:26 со станции Ростов-Главный. А вот прибытие на горнолыжный курорт в 08:01 следующего дня. Время в пути 10,5 часа. Остановки запланированы в Краснодаре, Туапсе и Адлере. На этом же поезде по такому расписанию можно будет добраться и с 1 по 7 января 2019 года.

Со станции Роза Хутор состав будет отправляться в 20:07, а в донской столице встречать пассажиров можно будет уже в 08:06 утра. Доехать можно будет 30 декабря, а также со 2 по 8 января 2019 года. В пути проведете без одной минуты 12 часов. Состав будет останавливаться еще и в Сочи.

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