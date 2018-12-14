15 декабря в Ростове-на-Дону откроется памятник «Авиаторам всех поколений»

СЕГОДНЯ 15:47 2018-12-14T15:50:11+03:00

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В субботу, 15 декабря, на улице Таганрогской официально откроется памятник Авиаторам. Как сообщили военные, которые и выступили инициаторами появления комплекса, церемония начнется в 11 часов.

- В ней примут участие командование Южного военного округа и 4 армии ВВС и ПВО, рота почетного караула и военный оркестр, - пояснили в пресс-службе.

Памятник представляет собой настоящий многоцелевой истребитель, установленный на постаменте. Су-27, напомним, предназначен для завоевания превосходства в воздухе, его модификации состоят на вооружении ряда других стран (СНГ, Индия, Китай).

В настоящее время на вооружении 4 армии ВВС и ПВО истребители Су-27 различных модификаций продолжают нести боевое дежурство, успешно выполняя все поставленные задачи.