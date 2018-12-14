В Ростове-на-Дону вдоль реки Темерник через три года появится экопарк
В Ростове-на-Дону на реабилитацию реки Темерник планируют выделить 397 миллионов рублей. Большая часть суммы - деньги из регионального бюджета, остальная - федеральные средства. Об этом журналистам сообщил первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров.
По его словам, уже через три года вдоль берега реки появится самый настоящий благоустроенный экологический парк - особую зеленую зону внутри города. За это время планируется расчистить порядка 8,5 километра русла реки. Кроме того, предусмотрен капремонт гидротехнических сооружений и строительство очистных.
Реализация проекта рассчитана на пять лет. К слову, работы по превращению реки в один из важных природных объектов города уже начаты два года назад.
Напомним, в 2017-м на проведение экологического мониторинга реки из областной казны было выделено 4,5 миллиона рублей. Уже отобраны пробы донных отложений в тринадцати точках по всему руслу, что позволит получить данные об их химическом составе.