2018-12-14T16:01:35+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону вдоль реки Темерник через три года появится экопарк

Чтобы реанимировать реку, планируют выделить 397 миллионов рублей
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Комментарии: comments3
Чтобы реанимировать реку, планируют выделить 397 миллионов рублей.Чтобы реанимировать реку, планируют выделить 397 миллионов рублей.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону на реабилитацию реки Темерник планируют выделить 397 миллионов рублей. Большая часть суммы - деньги из регионального бюджета, остальная - федеральные средства. Об этом журналистам сообщил первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

По его словам, уже через три года вдоль берега реки появится самый настоящий благоустроенный экологический парк - особую зеленую зону внутри города. За это время планируется расчистить порядка 8,5 километра русла реки. Кроме того, предусмотрен капремонт гидротехнических сооружений и строительство очистных.

Реализация проекта рассчитана на пять лет. К слову, работы по превращению реки в один из важных природных объектов города уже начаты два года назад.

Напомним, в 2017-м на проведение экологического мониторинга реки из областной казны было выделено 4,5 миллиона рублей. Уже отобраны пробы донных отложений в тринадцати точках по всему руслу, что позволит получить данные об их химическом составе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Задохнулись в дыму: в Таганроге во время пожара в гараже погибли два человека
В Аксае во время пожара погиб один человек
В Ростове-на-Дону автоинспекторы устроили погоню за пьяным водителем Ford
ФК "Ростов" поддержал уволенного из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью
В Ростовской области пенсионерка застряла в вязком иле на отмели реки
«Тебе не идет, когда одетая»: Поклонники раскритиковали новое фото звезды Playboy Марии Лиман
Через год на проспект Ленина в Ростове-на-Дону вернутся троллейбусы
«Просто идеальная»: Виктория Лопырева рассказала, что чувствует себя принцессой
ГК "ЮгСтройИнвест" во второй раз стала "Надежным застройщиком России"
«Усы крутые»: «Мисс Россия» Татьяна Котова предстала перед поклонников в новом образе
«Стольким людям поперек ваше счастье»: Третья жена Тарасова рассказала, как отдыхает на Мальдивах
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который хотел перекинуть в колонию 25 сотовых телефонов
Еще десять донских священников могут быть причислены к лику святых
Рэпер Скриптонит так и не выступил в Ростове-на-Дону
«Готовимся к Году Свиньи»: В соцсетях Ростова-на-Дону обсуждают свалку на Станиславского
В Ростове рецидивист обещал устроить стрельбу на АЗС, чтобы вернуться в колонию
«Крутое фото»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в блестящем боди порадовала подписчиков
«Брюнетка в шоколаде»: поклонники просят звезду Playboy Марию Лиман есть меньше сладкого
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
В центре Ростова-на-Дону ограничат движение транспорта
В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" задержали 400 килограммов красной икры
Hyundai Темп Авто: Зима на драйве! Тест-драйв и новогодняя елка
Задержан мужчина, изнасиловавший 19-летнюю ростовчанку шесть лет назад
Экс-супруг Ольги Бузовой взял на Мальдивы тещу
«Красотка, глаз не оторвать»: Болельщики восхищаются фото пловчихи Юлии Ефимовой на Бали