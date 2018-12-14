2018-12-15T10:58:58+03:00
Происшествия

В городе Гуково двое в масках ограбили ювелирный салон на четверть миллиона рублей

Подозреваемых удалось задержать
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В городе Гуково сотрудники правоохранительных органов вычислили подозреваемых в ограблении местного ювелирного магазина. Как рассказала продавец салона, сначала у входа раздался сильный хлопок (это была петарда), после чего ворвались двое в масках.

- Угрожая женщине пистолетом, злоумышленники перепрыгнули через стойку, забрали драгоценности и скрылись, - рассказали стражи порядка. - Сумма ущерба составила около 250 тысяч рублей.

Позже выяснилось, что кто-то сбыл на местном рынке очень похожие украшения. Так преступление удалось раскрыть. Подозреваемые - жители Гуково и Донецка. Они уже задержаны. Как оказалось, подельники не успели все продать, часть украшений скоро вернут владельцу, пока кольца, кулоны и сережки являются доказательствами в уголовном деле по факту разбоя.

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