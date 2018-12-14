Спасатели Ростова-на-Дону предупреждают о сильном тумане

СЕГОДНЯ 16:53 2018-12-14T16:53:23+03:00

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Спасатели Ростова-на-Дону просят жителей города, а особенно водителей, быть осторожнее. Согласно прогнозу синоптиков, вечером 14 декабря на донскую столицу опустится сильный туман, на дорогах будет очень слабая видимость - от 300 до 800 метров, а также гололед.

- Рекомендуем автомобилистам воздержаться от поездок, а если это невозможно, то выбирать скоростной режим согласно погодным условиям, не совершать резких маневров, - пояснили в автоинспекции. - Пешеходам рекомендуем выбирать одежду или сумки со световозвращающимися элементами, выходить на дорогу на переходах, убедившись в том, что все автомобили остановились.