2018-12-14T17:12:06+03:00
Происшествия

В Батайске домушника вычислили благодаря такси, на котором тот передвигался

Подозреваемый уже задержан
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Тревогу подняла жительница Батайска, которая сообщила о краже из ее квартиры. Неизвестный проник, скорее всего, через открытую дверь балкона, так же и вышел, забрав деньги, украшения и алкоголь. Сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей.

- Полицейские установили, что злоумышленник уехал на такси, - рассказали в полиции. - По государственному регистрационному знаку авто, который запомнил свидетель, машину нашли.

За рулем находился 41-летний житель Шахт, ранее уже неоднократно судимый за кражи. Как оказалось, он успел сдать украшения в ломбард. По факту возбуждено уголовное дело, если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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