В Ростовской области разыскивают 15-летнего Кирилла Малеева

СЕГОДНЯ 09:12 2018-12-15T09:12:07+03:00

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Полиция донского региона распространила официальное обращение к жителям Ростовской области с просьбой о помощи. Пропал школьник - Кирилл Малеев. Он уроженец Владимирской области, но в последние годы проживал в хуторе Сальский Кагальник (Мартыновский район).

- Приметы Кирилла: на вид 15 лет, рост около 165 - 174 см., худощавого телосложения, глаза карего цвета, волосы прямые, темные, - говорится в сообщении ГУ МВД России по Ростовской области. - Был в куртке темно-синего цвета (болоньевая), синих джинсах, черных кроссовках с серой вставкой.

Уходя, Кирилл взял темно-красный рюкзак и паспорт РФ.

ВНИМАНИЕ!

Если Вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого Кирилла Малеева, просьба незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (86395) 3-01-65 (ДЧ), 8 (86395) 2-15-99, 8-928-770-44-14.