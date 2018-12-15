В Ростовской области на границе с Украиной закроют пункт пропуска
Причина - модернизация объекта
.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
Изменить размер текста:
В Ростовской области будет закрыт один из пунктов пропуска. Как сообщили в региональном управлении ФСБ России, это связано с необходимостью проведения модернизации объекта. Предполагается, что пункт «Нижняя Ореховка - Поповка» временно прекратит работу после новогодних каникул - 9 января, после ухода пограничников туда зайдут строители. Пункт пропуска будет оснащен необходимым оборудованием, а также коммуникациями.
- На время проведения работ советуем жителям пересекать границу через пункт «Донецк - Северный», - добавляют в пограничном управлении.