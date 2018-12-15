Стадион «Ростов-Арена» посетило свыше 700 тысяч человек

СЕГОДНЯ 10:08 2018-12-15T10:08:59+03:00

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Новый стадион Ростова-на-Дону, который уже стал главной футбольной ареной, за уходящий год посетило 700 420 человек.

- Из них 628 810 – футбольные болельщики, более 70 тысяч человек стали участниками коммерческих и социальных проектов, - рассказали в региональном правительстве. - Максимальная посещаемость пришлась на дни чемпионата мира по футболу. Абсолютный рекорд был поставлен на играх Кореи против Мексики, Исландии против Хорватии, на них пришло свыше 43 тысяч человек.

Напомним, всего за год на «Ростов-Арене» прошло 19 игр, включая три тестовых матча, десять игр российской Премьер-лиги, а также товарищеский матч сборных России и Чехии.

Уже известно, что в 2019 году «Ростов-Арена» примет спортивные форумы, концерты, соревнования по кроссфиту и бодибилдингу, откроется первый в регионе спортивный музей.