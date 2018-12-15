2018-12-15T10:08:59+03:00
Общество

Стадион «Ростов-Арена» посетило свыше 700 тысяч человек

Это не только футбольные болельщики
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
Изменить размер текста:

Новый стадион Ростова-на-Дону, который уже стал главной футбольной ареной, за уходящий год посетило 700 420 человек.

- Из них 628 810 – футбольные болельщики, более 70 тысяч человек стали участниками коммерческих и социальных проектов, - рассказали в региональном правительстве. - Максимальная посещаемость пришлась на дни чемпионата мира по футболу. Абсолютный рекорд был поставлен на играх Кореи против Мексики, Исландии против Хорватии, на них пришло свыше 43 тысяч человек.

Напомним, всего за год на «Ростов-Арене» прошло 19 игр, включая три тестовых матча, десять игр российской Премьер-лиги, а также товарищеский матч сборных России и Чехии.

Уже известно, что в 2019 году «Ростов-Арена» примет спортивные форумы, концерты, соревнования по кроссфиту и бодибилдингу, откроется первый в регионе спортивный музей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«А кто папа?»: Виктория Лопырева ответила на поздравления поклонников с беременностью
«Сколько фотошопа на носу»: фанаты накинулись на экс-участницу «Дома-2» из Ростова-на-Дону
На трассе Ростов - Староминская в аварии погиб водитель Datsun, двое в больнице
Ростов-на-Дону и Тегеран свяжет прямой авиарейс
Посадили на три года: в Ростовской области полицейские жестоко избили таксиста
Без света девять тысяч человек: в Ростове-на-Дону ликвидируют крупную коммунальную аварию
В Ростовской области на границе с Украиной закроют пункт пропуска
В Ростовской области разыскивают 15-летнего Кирилла Малеева
В Батайске домушника вычислили благодаря такси, на котором тот передвигался
Спасатели Ростова-на-Дону предупреждают о сильном тумане
В городе Гуково двое в масках ограбили ювелирный салон на четверть миллиона рублей
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который сбывал наркотики через тайники
В Ростове-на-Дону вдоль реки Темерник через три года появится экопарк
Совладельцем ФК «Ростов» стала фирма по торговле спортивной одеждой, связанная с его президентом Арташесом Арутюнянцем
15 декабря в Ростове-на-Дону откроется памятник «Авиаторам всех поколений»