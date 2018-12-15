2018-12-15T10:28:53+03:00
Происшествия

Посадили на три года: в Ростовской области полицейские жестоко избили таксиста

Уже бывшие стражи порядка будут отбывать наказание в колонии
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Морозовском районе экс-полицейские приговорены к 3 годам колонии за нанесение телесных повреждений человеку. Суд признал их виновными в превышении должностных полномочий.

- Установлено, что старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска и инспектор дорожно-патрульной службы на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений избили гражданина, задержанного по подозрению в совершении преступления, - пояснили в областной прокуратуре.

Когда об этом стало известно надзорному ведомству, полицейских, в отношении которых возбудили уголовное дело, уволили. Ближайшие три года они будут находиться в колонии общего режима.

Неофициально известно, что пострадавший - уроженец иностранного государства, который таксовал в городе, чтобы заработать на хлеб. После избиения его доставили в больницу с переломом носа и сильными кровоподтеками (несчастному нанесли множественные удары руками и ногами по голове, туловищу и конечностям).

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