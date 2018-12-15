На трассе Ростов - Староминская в аварии погиб водитель Datsun, двое в больнице

СЕГОДНЯ 11:21 2018-12-15T11:24:40+03:00

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В субботу, 15 декабря, в 8:50 на автодороге Ростов - Староминская произошла авария со смертельным исходом. По предварительным данным, водитель-мужчина, управляя автомобилем Datsun, по неизвестной пока причине допустил опрокидывание транспортного средства.

- В результате ДТП он погиб, еще две пассажирки с травмами доставлены в больницу, - пояснили в ГУ МВД России по Ростовской области. - В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее также в Азовском районе, возле села Самарское, столкнулись два грузовика, погиб один человек.