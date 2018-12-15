2018-12-15T13:12:57+03:00
Общество

«А кто папа?»: Виктория Лопырева ответила на поздравления поклонников с беременностью

Красавица и телеведущая выложила пост в Instagram
Ольга КУПОРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Виктория Лопырева. Фото: Instagram.Виктория Лопырева. Фото: Instagram.
Изменить размер текста:

На этой неделе интрига вокруг беременности 35-летней Виктории Лопыревой раскрыта. Посол ЧМ-2018, телеведущая и модель сама рассказала о своем интересном положении, опубликовав новые снимки.

- Дорогие мои, знакомые и незнакомые - все, кто поздравил меня с тем, что я готовлюсь стать мамой, - написала красавица на своей странице. - Вы подарили мне столько тепла, добра и любви, что даже слезы невольно навернулись, это ощущение не передать словами! Я тронута вашим вниманием и безмерно счастлива, спасибо вам от всего сердца!

lopyrevavikalopyrevavika
Дорогие мои, знакомые и незнакомые - все, кто поздравил меня с тем, что я готовлюсь стать мамой
68094 отметок «Нравится»842 комментариевInstagram

Поклонники стали благодарить будущую маму за теплые слова, интересуясь тем, кто станет счастливым отцом. Но Виктория пока уходит от ответа. Она подтвердила, что рассталась с Николаем Басковым, а через некоторое время встретила «надежного, доброго, но он не публичный».

Напомним, около месяца назад «Комсомолка» написала о том, что Виктория Лопырева беременна. Пассажиры, летевшие с ней в самолете, опубликовали в соцсетях фото, на котором сильно виден округлившийся животик. Однако, сама звезда свое интересное положение никак комментировать не стала.Призналась, выдержав паузу.

Имя отца своего ребенка Виктория пока скрывает. Фото: Instagram.

Имя отца своего ребенка Виктория пока скрывает. Фото: Instagram.

СПРАВКА «КП»

Любимые мужчины: от рэпера до футболиста

«Мисс Россия-2003», телеведущей и модели Виктории Лопыревой приписывали много кавалеров.

Ходили слухи, что к блондинке был неравнодушен рэпер Тимати. Еще за моделью ухаживал хоккеист Александр Овечкин. Не отрицала, что у нее был роман с солистом группы Smash!! Владом Топаловым.

Плюс ко всему Лопырева чуть не вышла замуж за футболиста Федора Смолова. Они обменялись кольцами на Мальдивах, но печать в паспорте не успели поставить - расстались.

С певцом Николаем Басковым модель планировала заключить брачный контракт. Во всяком случае на этом настаивал певец.

Однако контракта не понадобилось, пара в итоге отменила свадьбу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лопырева беременна. И отец не Басков!

Более того: поклонники, увидев в Инстаграме последние фотографии Вики в мини-балахонах (телеведущая, видимо, случайно выложила снимки, потому что почти сразу же удалила), уверены, что Лопырева скоро станет мамой. Говорят, что блондинка находится на пятом месяце беременности, но пока не хочет комментировать новый статус, поэтому размещает в соцсетях старые фото в бикини. (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Дона задолжали за газ свыше миллиарда рублей
Задохнулись в дыму: в Таганроге во время пожара в гараже погибли два человека
В Аксае во время пожара погиб один человек
В Ростове-на-Дону автоинспекторы устроили погоню за пьяным водителем Ford
ФК "Ростов" поддержал уволенного из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью
В Ростовской области пенсионерка застряла в вязком иле на отмели реки
«Тебе не идет, когда одетая»: Поклонники раскритиковали новое фото звезды Playboy Марии Лиман
Через год на проспект Ленина в Ростове-на-Дону вернутся троллейбусы
«Просто идеальная»: Виктория Лопырева рассказала, что чувствует себя принцессой
ГК "ЮгСтройИнвест" во второй раз стала "Надежным застройщиком России"
«Усы крутые»: «Мисс Россия» Татьяна Котова предстала перед поклонников в новом образе
«Стольким людям поперек ваше счастье»: Третья жена Тарасова рассказала, как отдыхает на Мальдивах
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который хотел перекинуть в колонию 25 сотовых телефонов
Еще десять донских священников могут быть причислены к лику святых
Рэпер Скриптонит так и не выступил в Ростове-на-Дону
«Готовимся к Году Свиньи»: В соцсетях Ростова-на-Дону обсуждают свалку на Станиславского
В Ростове рецидивист обещал устроить стрельбу на АЗС, чтобы вернуться в колонию
«Крутое фото»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в блестящем боди порадовала подписчиков
«Брюнетка в шоколаде»: поклонники просят звезду Playboy Марию Лиман есть меньше сладкого
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
В центре Ростова-на-Дону ограничат движение транспорта
В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" задержали 400 килограммов красной икры
Hyundai Темп Авто: Зима на драйве! Тест-драйв и новогодняя елка
Задержан мужчина, изнасиловавший 19-летнюю ростовчанку шесть лет назад
Экс-супруг Ольги Бузовой взял на Мальдивы тещу
«Красотка, глаз не оторвать»: Болельщики восхищаются фото пловчихи Юлии Ефимовой на Бали