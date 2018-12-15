2018-12-15T13:12:57+03:00
Общество

«А кто папа?»: Виктория Лопырева ответила на поздравления поклонников с беременностью

Красавица и телеведущая выложила пост в Instagram
Ольга КУПОРОВА
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Виктория Лопырева. Фото: Instagram.Виктория Лопырева. Фото: Instagram.
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На этой неделе интрига вокруг беременности 35-летней Виктории Лопыревой раскрыта. Посол ЧМ-2018, телеведущая и модель сама рассказала о своем интересном положении, опубликовав новые снимки.

- Дорогие мои, знакомые и незнакомые - все, кто поздравил меня с тем, что я готовлюсь стать мамой, - написала красавица на своей странице. - Вы подарили мне столько тепла, добра и любви, что даже слезы невольно навернулись, это ощущение не передать словами! Я тронута вашим вниманием и безмерно счастлива, спасибо вам от всего сердца!

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Дорогие мои, знакомые и незнакомые - все, кто поздравил меня с тем, что я готовлюсь стать мамой
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Поклонники стали благодарить будущую маму за теплые слова, интересуясь тем, кто станет счастливым отцом. Но Виктория пока уходит от ответа. Она подтвердила, что рассталась с Николаем Басковым, а через некоторое время встретила «надежного, доброго, но он не публичный».

Напомним, около месяца назад «Комсомолка» написала о том, что Виктория Лопырева беременна. Пассажиры, летевшие с ней в самолете, опубликовали в соцсетях фото, на котором сильно виден округлившийся животик. Однако, сама звезда свое интересное положение никак комментировать не стала.Призналась, выдержав паузу.

Имя отца своего ребенка Виктория пока скрывает. Фото: Instagram.

Имя отца своего ребенка Виктория пока скрывает. Фото: Instagram.

СПРАВКА «КП»

Любимые мужчины: от рэпера до футболиста

«Мисс Россия-2003», телеведущей и модели Виктории Лопыревой приписывали много кавалеров.

Ходили слухи, что к блондинке был неравнодушен рэпер Тимати. Еще за моделью ухаживал хоккеист Александр Овечкин. Не отрицала, что у нее был роман с солистом группы Smash!! Владом Топаловым.

Плюс ко всему Лопырева чуть не вышла замуж за футболиста Федора Смолова. Они обменялись кольцами на Мальдивах, но печать в паспорте не успели поставить - расстались.

С певцом Николаем Басковым модель планировала заключить брачный контракт. Во всяком случае на этом настаивал певец.

Однако контракта не понадобилось, пара в итоге отменила свадьбу.

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Более того: поклонники, увидев в Инстаграме последние фотографии Вики в мини-балахонах (телеведущая, видимо, случайно выложила снимки, потому что почти сразу же удалила), уверены, что Лопырева скоро станет мамой. Говорят, что блондинка находится на пятом месяце беременности, но пока не хочет комментировать новый статус, поэтому размещает в соцсетях старые фото в бикини. (подробности)

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