В Ростове-на-Дону рядом с украинским консульством полтора часа тушили крупный пожар

СЕГОДНЯ 17:21 2018-12-15T17:55:32+03:00

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В Ростове-на-Дону специалисты выясняют причину пожара, который произошел в субботу, 15 декабря. Как пояснили в службе спасения, сообщение о возгорании поступило в половину девятого утра.

- В переулке Халтуринский произошел пожар в двухэтажном неэксплуатируемом здании на площади 40 квадратных метров, - говорится в официальном сообщении ГУ МЧС России по Ростовской области. - Пострадавших нет. Ликвидация огня была объявлена в 10:35.

В тушении участвовали 18 человек, которые задействовали шесть единиц техники.

ВНИМАНИЕ!

Главное управление МЧС России по Ростовской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит ваша жизнь, жизнь ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».