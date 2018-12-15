Житель Сальска попался на хранении крупной партии «травки»
Полицейские в Сальске задержали мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков. Согласно официальной версии, 51-летний местный житель прятал крупную партию «травки».
- Во время обыска по месту жительства злоумышленника обнаружили вещество растительного происхождения, - рассказали подробности в правоохранительных органах. - Экспертиза подтвердила, что изъятое – (канабис) марихуана, массой около двух килограммов.
Подозреваемый заявил, что является наркозависимым, а «травку» держал для себя. Он задержан, решается вопрос о мере пресечения.
Напомним, ранее под следствием оказался 49-летний житель Новочеркасска, который попался на хранении нескольких мешков марихуаны (22 кг). Когда оперативники проводили обыск в его доме, они нашли «травку» в мебели, в хозяйственных постройках, стеклянных банках, а также в собачьей будке (в фляге).