2018-12-16T08:56:03+03:00
Происшествия

В Ростовской области рецидивист ограбил приятеля во время совместной пьянки

Тот даже не успел никак этому помешать
Александр СТЕПАНОВ
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Злоумышленник был оперативно задержан. Фото: ГУ МВД по РО.Злоумышленник был оперативно задержан. Фото: ГУ МВД по РО.
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В Багаевском районе произошло курьезное, в некотором смысле, ограбление: оно случилось прямо во время застолья.

- Два приятеля сидели вечером за столом в доме одного из них, вместе выпивали, о чем-то беседовали, что-то обсуждали — и особых конфликтов не было между ними, но в определенный момент гость схватил лежавший на столе планшет хозяина, вскочил и, одеваясь на ходу, рванул прочь, - рассказали подробности в ГУ МВД по Ростовской области. - Тот позвонил в полицию.

Злоумышленника задержали, разумеется, буквально сразу же. 42-летний ранее судимый местный житель пытался оправдаться, будто у него, мол, помутнение какое-то возникло, вот и пошел на преступление.

Впрочем, эти объяснения правоохранителей не устроили: в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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